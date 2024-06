Dorival Júnior analisa partida da Seleção Brasileira contra Paraguai

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, falou nesta quinta-feira (27) sobre o confronto contra o Paraguai, que acontece na sexta-feira (28), em Las Vegas. Ele confia no trabalho feito pela equipe desde o final de maio para vencer a primeira partida na Copa América 2024, após o empate sem gols com a Costa Rica.

“Agora é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza. Se a cada partida gerarmos dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo feito, você acaba não saindo do lugar. Acho que estou nesse mundo aí já há algum tempo, com uma vivência suficiente, para poder entender tudo aquilo que se faz. Para o bem da seleção brasileira”, disse o treinador, acrescentando que o time fez uma boa atuação na segunda-feira em Los Angeles.

“Não podemos deixar de avaliar aquilo que foi, a entrega, a maneira como nos conduzimos, como nos comportamos, como colocamos o nosso adversário no seu campo de defesa. Futebol passa por algumas etapas importantes onde você não as queime, porque com certeza ali na frente. De repente, você possa pagar um preço alto”, completou.

Dorival projeta duelo contra o Paraguai

“Entendo que o resultado (na segunda-feira) não foi adequado e me responsabilizo. Mas podem ter certeza de que estamos conscientes de tudo que está acontecendo e da forma como vamos construir a nossa classificação”, afirmou.

“O que eu gostaria de colocar é que temos que tentar entender tudo o que vem acontecendo com a Seleção nos últimos tempos. É um momento de mudança, de transição. Não se faz uma equipe de um dia para o outro, ainda que tenhamos aqui jogadores que já tenham tido uma vivência, uma experiência na Seleção. Temos grandes jogadores nesse grupo, que têm que ter um tempo para encontrar uma maturação e, acima de tudo, um equilíbrio na carreira que já se mostra brilhante para muitos deles. É um processo natural que vem acontecendo”, acrescentou.

