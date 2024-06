Retrospecto recente de Vasco x Botafogo em São Januário é parelho

Vasco e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (29), no que marcará o reencontro das equipes em São Januário, casa cruz-maltina. O confronto é válido pela 13ª rodada do Brasileirão. E você saberia dizer quem leva a melhor no retrospecto recente quando o jogo é no estádio em questão?

O Jogada10 levantou, então, as últimas cinco partidas entre os rivais cariocas em São Januário, que contou até mesmo com disputa de pênaltis. E os números apontam um grande equilíbrio entre os times da capital carioca.

Relembre os jogos

A sequência observada começou em 2020, pelo Brasileirão. O time da casa goleou por 3 a 0, com gols de Talles Magno, Andrey e Yago Pikachu. O resultado, porém, não foi suficiente para evitar a queda do Cruz-Maltino naquele ano; o Fogão também foi rebaixado na edição em questão.

Depois, pela quarta rodada da Taça Guanabara de 2021, os times voltaram a se enfrentar e ficaram no 1 a 1 – Carlinhos e Zeca (contra) marcaram. No mesmo ano, mas pela Taça Rio, veio o terceiro confronto. O Botafogo venceu por 1 a 0, devolvendo a derrota pelo mesmo placar na ida, no Niltão.

A decisão foi para os pênaltis, com Fernando Miguel pegando três cobranças e garantindo o 3 a 0 nas penalidades e o troféu da Taça Rio. Ainda em 2021, o quarto jogo da sequência teve final feliz para o Glorioso.

Foi pela 34ª rodada da Série B. O Gigante da Colina ainda tinha esperanças, ainda que ínfimas, do acesso. Mas uma goleada histórica do Botafogo sacramentou a permanência do time da Cruz de Malta por mais um ano na Segundona: 4 a 0.

A última partida na casa vascaína, porém, teve festa dos donos da casa. Graças a um golaço de Paulo Henrique, o Vascão fez 1 a 0 e venceu o duelo, que ajudou e muito no restante da campanha de 2023, culminada com a sonhada permanência na Série A.

Últimos cinco jogos entre Vasco e Botafogo em São Januário

Vasco 3 x 0 Botafogo – Brasileirão 2020, 28ª rodada

x 0 Botafogo – Brasileirão 2020, 28ª rodada Vasco 1 x 1 Botafogo – Campeonato Carioca 2021, quarta rodada

Botafogo – Campeonato Carioca 2021, quarta rodada Vasco 0 (3) x (0) 1 Botafogo – Final da Taça Rio (volta) 2021 (Vasco campeão nos pênaltis)

– Final da Taça Rio (volta) 2021 (Vasco campeão nos pênaltis) Vasco 0 x 4 Botafogo – Série B 2021, 34ª rodada

– Série B 2021, 34ª rodada Vasco 1 x 0 Botafogo – Brasileirão 2023, 32ª rodada

Ao todo, são duas vitórias para cada e um empate, com cinco gols do Vasco e seis do Botafogo.

