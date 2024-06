Fluminense ganha mais um desfalque para duelo com o Grêmio

Após a derrota para o Vitória, o Fluminense segue na última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos, em doze rodadas. Assim, em meio à crise, o Tricolor ganhou mais um desfalque para o duelo com o Grêmio, que acontece no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile (Centenário). Trata-se de Alexsander, que recebeu o terceiro amarelo contra o Leão da Barra.

Dos que foram relacionados, apenas o meio-campista e Diogo Barbosa estavam pendurados. Afinal, Felipe Melo, André e Marquinhos, que também têm dois amarelos no campeonato, não puderam atuar.

O camisa 5 iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou na volta do intervalo no lugar de Gabriel Pires, que não fazia uma boa apresentação. No entanto, chegou atrasado em uma carrinho contra o adversário e recebeu o terceiro amarelo.

Vale lembrar que no mesmo setor, o Fluminense já não conta com André, que está em fase de transição, e também não terá Lima, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda constatada. Jhon Arias, por sua vez, segue com a seleção da Colômbia na disputa da Copa América.

