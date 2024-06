Ex-Manchester City se envolve em acidente com carro avaliado em mais de R$ 1 milhão

O Francês Riyad Mahrez se envolveu em um acidente de carro na última quinta-feira (27), por volta das 12h. O veículo, avaliado em 220 mil euros, sofreu danos na roda dianteira do passageiro e arranhões significativos. Não sabe-se, contudo, quem dirigia o automóvel no momento do choque.

O Audi RS6 de Mahrez chocou-se com a lateral de uma van branca na Chorley Hall Lane, em Cheshire, na Inglaterra. Segundo informações, o acidente ocorreu por volta de meio-dia e há investigações para constatar quem estava no controle do veículo.

O choque lateral com a van causou danos acentuados à roda dianteira do lado do passageiro, além de diversos arranhões próximos ao farol do carro preto. O veículo deixou o local por meio de reboque.

Carro avaliado em £ 220 mil

O Audi RS6 Avant Performance, modelo semelhante ao dirigido pelo ex-Manchester City, chegou ao Brasil em março de 2024. A super perua faz parte do lançamento do pacote de comemorações de 30 anos da Audi no mercado nacional e é avaliada em R$ 1.213.990,00.

Já o modelo envolvido no acidente de Mahrez, o Audi RS6, é avaliado internacionalmente em 220 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão na cotação atual). O carro preto do atleta tem dimensões impactantes: 4.995 mm C x 1.951 mm L x 1.487 mm A. Além disso, alcança aceleração de 0 a 100 km/h entre 3,4 e 3,6 segundos.

Há três tipos de versões: RS6, RS6 Performance e RS6 Legacy. Os valores variam de R$ 1,175 a R$ 1,365 milhões.

