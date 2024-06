Corinthians tem interesse na contratação de Cristian Borja

O Corinthians tem interesse na contratação do lateral-esquerdo colombiano Cristian Borja. O jogador de 31 anos fez sua última temporada pelo Braga, de Portugal. Contudo, os portugueses decidiram não renovar seu vínculo e agora ele está livre no mercado para assinar com outra equipe. O atleta é visto como um bom reforço para um setor que anda muito prejudicado no Timão.

Afinal, atualmente, o Corinthians conta com Hugo como titular absoluto da posição. Seu reserva imediato no momento é Matheus Bidu, que marcou contra o Cuiabá, na última partida, mas está longe de ser unanimidade. Aliás, este já chegou a estar na lista de transferências do Alvinegro, mas retornou por conta da falta de peças no setor.

Diego Palacios, que chegou neste ano, dificilmente retornará aos gramados nesta temporada após passar por cirurgia no joelho esquerdo. Assim, existe uma necessidade grande de reforçar a lateral esquerda no Timão.

Cristian Borja está na mira do Corinthians desde o começo do ano, indicado pelo departamento de análise de mercado do clube. Contudo, na época, o Timão decidiu fechar com Diego Palacios. Agora, o colombiano voltou à pauta, mas ainda não há avanço nas conversas pelo jogador.

Como está livre no mercado, o Corinthians negocia direto com o lateral-esquerdo. As conversas devem ganhar mais força nas próximas semanas. O Timão espera chegar a um acordo antes da abertura da janela de transferência no Brasil, no dia 10 de julho.

Aliás, para a próxima janela, o Corinthians já tem tudo acertado para contar com o goleiro Hugo Souza. Além disso, o volante Charles também está na mira do Alvinegro.

