Deyverson é o principal alvo do Grêmio na próxima janela

O Grêmio já tem o seu principal alvo definido para a próxima janela de transferências, que está próxima a abrir. Trata-se do centroavante Deyverson, do Cuiabá. Ele seria uma alternativa a Diego Costa com características diferentes. A propósito, a comissão técnica, principalmente sob a figura do treinador Renato Gaúcho, avalia positivamente o jogador.

O atacante, aliás, está em conflito com o Cuiabá e há chances de as tratativas evoluírem nos próximos dias. Até porque o clube mato-grossense informou ao Tricolor Gaúcho que aceita negociar o atleta. O Imortal e outras equipes interessadas foram comunicados que o centroavante sairia apenas pela multa rescisória. Tal cláusula gira em torno e R$ 20 milhões.

Apesar disso, pode haver uma reviravolta nesta situação. Afinal, Deyverson segue em litígio com o Dourado. Tanto que ele faz atividades em separado e está afastado do grupo desde abril.

O jogador constantemente recebe elogios de profissionais com quem trabalhou diariamente.

“É um centroavante muito perigoso dentro da área. Tem capacidade de definição. Bola aérea forte, cabeceia bem. É um cara do bem. Não faz nada por mídia”, apontou Ricardo Colbachini, que foi auxiliar técnico do Cuiabá neste ano.

“Deyverson gosta de um jogo extremamente objetivo e se doa bastante para a equipe. Seu dia a dia é irreverente e sua carisma cativa até adversários”, acrescentou Cícero Souza, atual gerente geral técnico de seleções masculinas na CBF. Os dois estiveram juntos no Palmeiras entre 2017 e 2022.

Desejo de trabalhar com técnico do Grêmio

O atacante, em algumas oportunidades, expôs sua admiração por Renato Gaúcho e que um dia gostaria de trabalhar com o comandante do Grêmio. O contrato de Deyverson com o Cuiabá vai até o final desta temporada. Além disso, ele recebe o maior salário do elenco, por volta de R$ 500 mil mensais.

