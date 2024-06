Gabigol, do Flamengo, elogia cantora em live e acende rumores de affair

Gabigol, atacante do Flamengo, voltou a ser destaque, mas desta vez fora dos gramados. O jogador levantou rumores de um possível affair ao comentar em uma live da cantora e influenciadora digital Duda Kropf.

Duda apareceu no Instagram vestindo a camisa do Flamengo, e Gabigol, como bom rubro-negro, não deixou de notar a escolha. “Bela camisa”, comentou o atleta, o que gerou uma onda de especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. Além disso, Gabigol tem curtido várias fotos postadas pela cantora na rede social.

O comentário veio no mesmo período em que o jogador também foi apontado como affair da modelo Thaisa Carvalho. Eles têm trocado interações nas redes sociais e recentemente postaram a mesma paisagem na saída da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Duda Kropf, de 21 anos, iniciou sua carreira como influenciadora digital no YouTube e posteriormente migrou seu público para o Instagram, onde acumula mais de 1,3 milhões de seguidores, incluindo celebridades como Maisa, Felipe Neto, Yasmin Brunet e Jade Picon.

No TikTok, a jovem também faz sucesso, com mais de 2,5 milhões de fãs. Em suas redes, Duda compartilha seu trabalho na música, sua rotina na academia, vídeos de dança, ensaios fotográficos e tutoriais de maquiagem.

Gabigol em litígio com o Flamengo

O caso extracampo do jogador vem chamando atenção em meio a notícias de que Gabigol recusou uma proposta de renovação do Flamengo. Junior Pedroso, empresário do atleta, deixou claro que, no entendimento dele, é evidente que o Rubro-Negro não quer a permanência do camisa 99.

Além disso, o representante de Gabriel Barbosa detalhou que, com o cenário tumultuado entre as partes, existe a possibilidade do atleta deixar o clube ainda no meio do ano. Vale lembrar que o contrato vai até o fim deste ano.

“Com certeza. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar desse momento para liberar o Gabriel, isso poderia conhecer agora. Mas, ao contrário, sai em dezembro, livre”, pontuou.

