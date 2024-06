Botafogo tem reunião com Atlanta e segue otimista por Almada

O Botafogo está próximo da contratação de Thiago Almada, meia-atacante do Atlanta United. No entanto, ainda não existe um acerto entre os clubes. Na quinta-feira (27/06), os alvinegros tiveram um primeiro contato formal com os americanos. A informação é do “ge”.

Interesse do Botafogo por Thiago Almada

O Glorioso mantém otimismo pela contratação de Thiago Almada. Afinal, faltam apenas ajustes finais dos valores de contrato. Além disso, há um acordo entre o clube alvinegro e o meia-atacante de 23 anos. A família do jogador enxerga com bons olhos uma transferência do jovem ao Rio de Janeiro.

A negociação deve ter um novo capítulo nos próximos dias. Afinal, um outro encontro está marcado para acontecer neste fim de semana. A tendência é que os dirigentes alvinegros paguem cerca de 20 milhões de dólares (R$ 110,4 milhões, na cotação atual) pela contratação do argentino.

Aliás, Thiago Almada é cria das categorias de base do Vélez Sarsfield e está no Atlanta United desde 2022. O meio-campista se consolida pela habilidade e qualidade no passe. O jogador teve passagens pela Argentina Sub-23 e é bem avaliado pelo técnico Artur Jorge.

