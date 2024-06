Cafu revela se acredita em título da Seleção Brasileira na Copa América

Capitão do penta com a Seleção Brasileira, Cafu não ficou em cima do muro ao ser questionado se o Brasil tem possibilidades de conquistar a Copa América. Aliás, mesmo diante do empate contra a fraca Costa Rica,o ex-jogador disse que acredita no título.

“O Brasil vai ser campeão da Copa América. O momento é assumir que não conseguiu vencer da Costa Rica, não inventar desculpas, como nós acabamos vendo, dimensão de campo e isso ou aquilo. A seleção brasileira é maior que isso tudo”, disse Cafu, em entrevista ao “Globo Esporte”, da Globo no Paraná.

“O Brasil joga para conquistar títulos, os adversários jogam para ganhar da seleção brasileira. A seleção brasileira tem condições de ganhar a Copa América, tenho certeza até de que vai ganhar a Copa América”, prosseguiu.

Cafu analisa geração

“É uma ótima geração e que pode chegar a ganhar uma Copa do Mundo, como a nossa geração ganhou. Se você pegar alguns históricos depois de 1970, ficamos 24 anos sem conquistar títulos e fomos conquistar com uma seleção que ninguém acreditava, que era a de 1994. Em 98, que todo mundo achava que ia ganhar fácil, acabou perdendo a final. Em 2002, que saiu desacreditada pelo Brasil acabou conquistando o título novamente” destacou.

“Não temos que comparar gerações. (Isso porque tem) a geração que conquistou, a geração que vem conquistando e gerações que têm condições de conquistar uma Copa do Mundo, que é essa geração agora”, completou.

O ex-jogador ainda falou que é necessário dar tempo ao trabalho de Dorival Jr, que está no inicio. Além disso, ele ainda analisou a trajetória de Endrick e pediu cautela para não exigir de mais do garoto que completa 18 anos em julho.

– O Endrick é um diamante que precisa ser lapidado aos poucos, mas nós temos que tomar cuidado para que nós não quebremos nosso diamante. É uma das nossas joias raras, dos últimos talentos que nós vimos jogar depois que o Neymar praticamente foi embora. Estamos colocando muita fé e esperança em um menino que só tem 18 anos. Temos que esperar um pouquinho e deixar que o tempo vá fazer com que ele se torne o craque que todo mundo está esperando.

