O jornalista Benjamin Back disse no X (antigo Twitter) que o técnico do Corinthians, António Oliveira, “já caiu”. De acordo com o comunicador, o Timão aguarda o melhor momento para informar da demissão.

Oliveira, afinal, vive momento de grande pressão após o empate com o Cuiabá, em casa. O Timão vem de sete partidas sem vitórias e está na zona de rebaixamento, com nove pontos somados.

No entanto, em outro momento, Benja comentou que o técnico António Oliveira é o menor dos problemas no Corinthians. Ele ainda falou que o Timão hoje é um “transatlântico desgovernado rumo ao iceberg”.

“Se o Augusto Melo (presidente do Corinthians) tivesse colocado um executivo de nível no futebol logo quando assumiu, muitos dos problemas do futebol não aconteceriam hoje! Infelizmente, ele escolheu o Rubão… Depois ele ainda teve a chance de contratar um diretor mais experiente, mas optou em trazer Fabinho Soldado… Enfim, o Corinthians é um transatlântico desgovernado rumo ao iceberg…”, finalizou.

O Corinthians se prepara agora para o duelo contra o Palmeiras, na segunda-feira (1), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Jornalista crava demissão de técnico do Corinthians: ‘Já caiu’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.