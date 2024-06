Hugo Souza no Corinthians: veja quanto goleiro pode custar ao clube em 2025

O Corinthians está próximo de anunciar o goleiro Hugo Souza para o restante da temporada. Assim, o atleta chegará para o lugar de Carlos Miguel, que está de saída para o futebol da Inglaterra. Todavia, para manter a nova contratação após janeiro de 2025, o clube paulista precisará pagar ao Flamengo 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Desse modo, o Timão pagará ao clube carioca, pelo empréstimo, 200 mil euros (R$ 1,19 milhão, cotação atual). Ainda restam questões burocráticas, como troca de documentos, para Hugo assinar com o time paulista.

O preço fixado por Hugo entre Flamengo e Corinthians é abaixo do que foi combinado pelo clube da Gávea com o Chaves, de Portugal, equipe na qual o goleiro estava atuando por empréstimo. O valor entre as antigas partes era de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Corinthians quer garantias para comprar Hugo em definitivo

O Corinthians considera importante garantir a compra de Hugo Souza, caso o jogador se destaque de imediato. Na teoria, ele chega para ser titular, enquanto o clube observa Matheus Donelli, de 22 anos, com potencial para disputar a posição.

