Brasil escalado para enfrentar o Paraguai. Confira!

A Seleção Brasileira está definida para enfrentar o Paraguai nesta sexta-feira (28) às 22h, pela segunda rodada do grupo D da Copa América-MG. Para a partida, o técnico Dorival Júnior promoveu duas mudanças em comparação ao empate com a Costa Rica na estreia pela competição.

Na defesa, Wendell assumiu a vaga de Guilherme Arana, enquanto no ataque Savinho entrou no lugar de Raphinha. Endrick, mais uma vez, começa no banco de reservas.

Veja a escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Savinho.

A Canarinho vai em busca de sua primeira vitória no torneio. Afinal, empatou com a Costa Rica na primeira rodada. Aliás, o mesmo vale para o Paraguai, que perdeu para a Colômbia.

