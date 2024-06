Botafogo SP x Sport: onde assistir, arbitragem e escalações

O Sport encara o Botafogo-SP neste sábado (29), no Estádio Santa Cruz, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Pernambuco não vence há dois jogos e entrará em campo buscando se aproximar do G4. Já o Botafogo vem de vitória sobre o Operário.

Onde assistir

Canal GOAT, TV Brasil, Band e Premiere.

Como chega o Botafogo-SP

O time de Ribeirão Preto vai ao duelo com dois jogadores em bons momentos: o lateral-esquerdo João Victor e Fábio Sanchez, que tem quatro jogos pelo Pantera na Série B, e em todos saiu vitorioso. Assim, embalado por 12 pontos nos últimos quatro duelos, o Botafogo chega confiante para enfrentar o Sport.

Como chega o Sport

Pressionado pelo retorno de bons resultados, o Rubro-Negro vai ao jogo com uma missão indigesta: venceu apenas duas vezes confrontos contra paulistas nos últimos cinco anos. Por outro lado, não é superado pelo adversário deste sábado há 23 anos. A última derrota foi em 2001.

BOTAFOGO-SP x SPORT

Série B-2024 – 13ª rodada

Data e horário: 28/06/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz (SP)

BOTAFOGO SP: João Carlos; Matheus Costa, Lucas Dias, João Costa, Fábio Sanchez e Jean Victor; Douglas Baggio, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha e Emerson Ramon; Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett

