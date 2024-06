Paquetá destaca vitória do Brasil e explica erro em pênalti

Lucas Paquetá mostrou personalidade e, mesmo após errar pênalti no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Paraguai, pediu para fazer nova cobrança na etapa final e, desta vez, correu para o abraço dos companheiros. Na saída de campo, o camisa 8 explicou o que mudou da cobrança certa para a errada.

“Primeiramente, muito feliz pela vitória, era nosso objetivo maior: vencer e vencer bem. No primeiro pênalti me precipitei um pouquinho em relação ao jeito que bato normalmente, tirei muito do goleiro. No segundo, com um pouco mais de tranquilidade, consegui fazer do jeito que consigo e sempre faço. Feliz pelo gol e assistência, mas o mais importante é a vitória da equipe”, disse o meia.

Fora o gol de pênalti, Paquetá participou dos quatro gols, em Las Vegas. Deu assistência no primeiro, iniciou a jogada dos dois seguintes e fechou a conta, de pênalti.

A Seleção volta a campo na terça-feira, às 22h (de Brasília), contra a Colômbia, em duelo que vale a liderança do Grupo D da Copa América. O Brasil precisa ganhar para assumir o primeiro lugar.

