Dirigente do Besiktas diz que tem negociações avançadas com Di María

A Argentina de Di María já garantiu uma vaga nas quartas de finais da Copa América, porém o jogador se tornou assunto na Turquia antes mesmo do fim do torneio. Afinal, o vice-presidente do Besiktas, Heseyin Yucel, afirmou que negocia com o meia, que ficou de responder à proposta após a competição sul-americana.

“Vamos atrás dele depois da Copa América. Ele disse que ia nos dar a sua decisão final depois do torneio. Não vamos chamar isso de boas notícias, vamos dizer apenas que estamos aguardando. Não vamos criar expectativas. É melhor ir com calma. Fizemos tudo o que pudemos e esperamos a resposta “, disse o dirigente, em entrevista ao jornal SporX.

Vale lembrar que o jogador, de 36 anos, está em seus últimos dias de contrato com o Benfica, de Portugal. Dessa forma, a partir de julho, ficará livre para assinar com qualquer clube. Além disso, a imprensa argentina destacou que o Rosário Central, clube de formação do atleta, também tem interesse.

Por outro lado, segundo o jornal A Bola, de Portugal, o jogador desistiu de retornar ao futebol argentino depois de seus familiares receberem ameaças de narcoterroristas.

Na última rodada da primeira fase da Copa América, a Argentina entra em campo neste sábado (29), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Peru, em Miami. No mesmo horário, Chile e Canadá se enfrentam e buscam a segunda vaga da chave.

