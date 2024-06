Jamaica x Venezuela: onde assistir, escalações, arbitragem

Jamaica e Venezuela se enfrentam neste domingo (29/6) pela terceira rodada do Grupo B da Copa América. Este duelo que será às 21h (de Brasília) no Q2 Stadium, em Austin (Texas) coloca frente a frente seleções com objetivos diferentes. Do lado venezuelano, líder com seis pontos e já garantido nas quartas de final, um empate confira o primeiro lugar na fase de grupos. Mas a a Jamaica, que perdeu seus dois jogos e tem zero ponto, está eliminada. Assim, tudo o que almeja é evitar o terceiro fracasso neste que é seu jogo de despedida.

A terceira rodada do Grupo B se completa com o jogo entre México e Equador, que também jogam neste domingo às 21h. As seleções tem três pontos e lutam pela vaga 2 às quartas. Quem vencer, avança. Mas os equatorianos têm a vantagemn do empate.

Onde assistir

O canal SporTV2 transmite este jogo a partir das 21h (de Brasília).

Como está a Jamaica

O técnico Heimir Hallgrímsson espera que a Jamaica dê um bom presente à sua animada torcida e se despeça da Copa América de forma digna. E que sem, maiores preocupações, consiga um bom resultado, mesmo considerando que a Venezuela está em um melhor momento e seja a favorita para a partida:

“A Jamaica não é um força no futebol. Mas acho que nós, mesmo eliminados, podemos fazer um bom jogo. E queremos alegrar nosso torcedor. Afinal, ele vem nos apoiando muito na competição”, disse na coletiva após a derrota para o Equador.

O treinador não mudará a base das partidas anteriores. Provavelmente repete o esquema com quatro defensores e seguirá com um esquema cauteloso, apostando em contra-ataques e buscando municiar o atacante Michail Antonio. Este inglês naturalizado jamaicano que defende o West Ham está em fim de contrato com o clube londrino. E, segundo a imprensa gaúcha, interessa ao Grêmio. Olho nele, que fez o gol jamaicano na derrota para o Equador. Caso opte por um time mais ofensiso, Gray começa entre os titulares.

Como está a Venezuela

Com a Venezuela já classificada e precisando de um empate para assegurar o primeiro lugar, é provável que o treinador Fernando “Bocha” Batista faça algumas alterações, poupando titulares para as quartas de final. Assim, é grande a chance do volante Rincón, que defende o Santos, ganhar uma oportunidade na escalação inicial. Um dos mais experientes do elenco é uma referência nacional. Ele diz que não se preocupa em ser reserva e que está ali para somar.

“Todo mundo no banco está com a faca entre os dentes para, quando entrar, reponder bem. Titulares e reservas estão muito bem preparados. E quem está fora sabe que é importante para o treinador e para a seleção”, disse Rincón em coletiva.

JAMAICA X VENEZUELA

3 ª Rodada do Grupo B da Copa América

Data e horário: 30/6/2024, 21h (de Brasília)

Local: Q2 Stadium, Austin (EUA)

JAMAICA: Waite; Bernard, Latibeaudiere e Pinnock; Lembikisa, Lowe, Palmer, Nicholson e De Cordova-Reid; Gray (Leigh) e Michail Antonio. Técnico: Heimir Hallgrímsson

VENEZUELA: Romo; Osorio, Ferraresi, González e Navarro; Rincón (Herrera), Martínez, Casseres e Machís; Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco di Bello (ITA)

