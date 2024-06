Bruno Guimarães exalta entrega da Seleção e explica palavrão: ‘Não existe nós contra eles’

Após a goleada do Brasil por 4 a 1 sobre o Paraguai pela Copa América, o meio-campista Bruno Guimarães reagiu a uma postagem no Twitter e explicou o palavrão durante a comemoração do primeiro gol. Assim, o jogador disse que tratou-se apenas de um desabafo diante da dificuldade de abrir o placar minutos depois do pênalti perdido por Paquetá.

“Sou um cara que respeito todos e tenho a consciência que precisamos de todos os brasileiros juntos na nossa caminhada. O primeiro palavrão é um desabafo de “até que enfim o gol saiu”. A fala depois é exaltando o Brasil. Não existe nós contra eles (torcida)” escreveu o meio-campista em seu Twitter.

“O que existe é um grupo de jogadores com muita vontade de ver nosso povo tendo prazer em assistir a seleção. A luta hoje era para fazer o que não conseguimos no primeiro jogo: gols e vitória. Apenas uma comemoração. Nenhum enfrentamento. Vamos comemorar a vitória de hoje”, completou o jogador.

Com o triunfo, o Brasil chega a 4 pontos no Grupo D da Copa América. Dessa forma, decide diante da Colômbia, na terça-feira (2), às 22h (de Brasília), quem ficará com a liderança da chave. Costa Rica e Paraguai medem forças no mesmo dia e horário.

Por fim, caso o Brasil vença a Colômbia, avançará às oitavas de final como primeiro do Grupo D e enfrentará o segundo do Grupo C. Se empatar, avançará de fase, mas ficará na segunda posição, atrás dos colombianos, que já estão classificados.

