Suíça elimina a Itália nas oitavas de final da Eurocopa

Festa da Suíça na Eurocopa-2024. Afinal, neste sábado (29/6), no Estádio Olímpico de Berlim, o selecionado suíço eliminou a Itália nas oitavas de final da competição e avançou de fase: 2 a 0. Foi vitória justíssima, pois a Suíça foi superior grande parte deste duelo em que a Itália, atual campeã europeia, mostrou pouca criatividade. Aliás, só conseguiu alguma pressão na metade final do segundo tempo, quando o placar já estyava a favor dos rivais. Além da classificação, os suíços acabam com longo jejum. Afinal, desde 1993 que não vencia a Azzurra (11 jogos, 6 derrotas e 5 empates). Os dois belos gols foram de Freuler e Vargas, um em cada tempo.

Agora, os suíços esperam o vencedor de Inglaterra x Eslovênia para saber qual o seu rival do próximo sábado (6/7) em Stuttgart.

Suíça manda no primeiro tempo

Muito truncado nos primeiros minutos, a etapa inicial teve a Suíça melhor do que a confusa Itália, que não conseguia sair da marcação rival e cometia alguns erros de posicionamento. E por muito pouco os suíços não saíram na frente aos 22. Embolo recebeu livre na área, na cara de Donnarumma e chutou para grande defesa do goleiro italiano. Este lance acordou a Itália, que conseguiu seu primeiro lance de perigos aos 25 em chute de Chiesa cortado pela defesa a escanteio. Mas a Súiça era superior, merecia a vantagem e saiu na frente aos 36. Ndoyer iniciou a jogada que foi até Vargas. este rolou para o arremate de Freuler. Suíça 1 a 0

Suíços ampliam; Itália só manda na trave

A Itália voltou com uma mudança do intervalo, com o herói da classificação na fase de grupos, Zaccagni, no lugar de El Shaarawy. Mas foi a Azzurra dar a saída de bola e entregar nos pés dos suíços. Após rápida troca de passes, Vargas recebeu na entrada da área, pela esquerda e tocou encobrindo Donnarumma, um golaço. Com apenas 30 segundos do segundo tempo.

A Itália partir para o ataque atabalhoadamente e seu primeiro lance de perigo na verdade foi criado pela suíça: Schar foi cortar a bola e mandou no seu ttravessão, quase um gol contra. A Suíça administrava o tempo e a Itália tentava o gol, mas sem eficácia. Sua melhor chance foi uma finalização de Scamacca na trave. Fim de jogo. Enfim, a Suíça volta a vencer a Itália depois de 31 anos. E está nas quartas.

Suíça 2×0 Itália

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data: 29/6/2024

Local: Olympiastadion, Berlim (ALE)

Suíça: Sommer; Schär, Akanji e Rodríguez; Rieder (Stergiou, 26’/2ºT), Xhaka, Freuler e Aebischer (Steffen, 47’/2ºT); Ndoye (Sierro, 31’/2ºT), Embolo (Duah, 31’/2ºT), Vargas (Zuber, 26’/2ºT). Técnico: Murat Yakin

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini e Bastoni; Darmian (Cambiasso, 29’/2ºT), Barella (Reteguí, 18’/2ºT), Fagioli (Frattesi, 401/2ºT), Cristante (Pellegrini, 29’/2ºT)e Chiesa Scamacca e El Shaarawy (Zaccagni, Intervalo). Técnico: Luciano Spalletti

Gols: Freuler, 36’/1ºT (1-0);Vargas, os 30 segundos do 2ºT (2-0)

Árbitro: Tomasz Listkiewicz (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Mancini, Barella, El Sharaawy (ITA)

