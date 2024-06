Em um jogo muito disputado e com fortes emoções, Vasco e Botafogo ficaram no 1 a 1, em São Januário, neste sábado (29), na abertura da 13ª rodada do Brasileirão. Bastos e Vegetti, ambos de cabeça e no segundo tempo, marcaram os gols.

A partida contou com falha de Léo Jardim e irritação de Payet, que entrou e saiu no decorrer do jogo, saindo com cara de pouquíssimos amigos e chutando, inclusive, o banco de reservas ao deixar o gramado. Após o apito final, ele repetiu o que já se tornou hábito, percorrendo as laterais aplaudindo o torcedor.

O jogo

O primeiro acontecimento de grande destaque na etapa inicial veio do banco. O jovem Estrella, do Vasco, se machucou sozinho ao sentir problemas no joelho direito. Assim, Dimitri Payet entrou no jogo – era o retorno do francês após cinco jogos fora por lesão na coxa direita.

Mas a primeira parte do duelo ficou marcada mesmo pelo grande número de faltas: 19. O árbitro Ramon Abatti Abel (SP-FIFA) não estava em sintonia com o jogo, invertendo marcações e demonstrando falta de critério nos amarelos.

Em um lance polêmico, Tchê Tchê e Hugo Moura travaram um pé de ferro em que o pé do volante vascaíno escorregou e acertou a canela do jogador botafoguense.

Segundo tempo

O Vasco voltou melhor para o segundo tempo. A primeira mexida do Botafogo foi a entrada de Júnior Santos, que ficou fora da última partida, contra o RB Bragantino. Artur Jorge foi ousado, tirando o volante Tchê Tchê.

E o dedo do treinador quase funcionou logo no primeiro lance do camisa 11. Ele deixou Cuiabano em grande condição para finalizar de direita, mas Léo Jardim operou um milagre, aos 13′.

Pouco depois, uma cena diferente em São Januário. Payet, que entrara no começo do primeiro tempo pela lesão de Estrella, saiu para a entrada de Zé Gabriel aos 15′ da etapa final. Ele começou no banco, o que indica que não teria condição de jogar os 90 minutos. De toda forma, o craque deixou o gramado muito irritado, chutando o banco de reservas.

Depois foi a vez de uma falha inesperada: após cruzamento de escanteio de Romero, que acabara de entrar, Bastos cabeceou firme, e Léo Jardim engoliu um frango, aos 28′. Foi o terceiro gol nos últimos seis jogos do zagueiro artilheiro.

Mas o Vasco também tem seu artilheiro. Este, atacante. Pablo Vegetti aproveitou cruzamento espetacular de Lucas Piton e testou para baixo, no cantinho de John, que nada pode fazer, aos 39′. O argentino reassumiu a artilharia do Brasileiro, com cinco gols. Empate e festa na Colina com o empate tardio e a retirada do rival da ponta da tabela.

Próximos passos

O Vasco segue na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Já o Botafogo sobe para segundo, com 24, mas ainda espera os resultados de Bahia e Palmeiras para saber sua posição ao fim da rodada.

A equipe Cruz-Maltina joga novamente em São Januário em seu próximo compromisso, quando recebe o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida é na quarta-feira (3), às 20h (de Brasília). O Glorioso, por sua vez, visita o Cuiabá, no mesmo dia, mas mais cedo, às 19h.

VASCO 1 x 1 BOTAFOGO

Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: sábado, 29/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Bastos, 28’/2ºT (0-1); Vegetti, 39’/2ºT (1-1);

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Victor Luís (Erick Marcus, 14’/2ºT); Hugo Moura (Sforza, 14’/2ºT), JP (Rayan, 34’/2ºT), Adson, Estrella (Payet, 13’/1ºT, depois, Zé Gabriel, 14’/2ºT), e Lucas Piton; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore (Kauê, 34’/2ºT), Marlon Freitas (Danilo Barbosa, 34’/2ºT) e Tchê Tchê (Júnior Santos, 12’/2ºT); Luiz Henrique (Patrick de Paula, 35’/2ºT), Eduardo e Tiquinho Soares (Romero, 24’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SP-FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Reway (VAR/ES-FIFA)

Cartões amarelos: Victor Luís, Hugo Moura, João Victor (VAS); Bastos, Júnior Santos (BOT)

Cartões vermelhos: –

