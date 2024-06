Santos apresenta oferta por Gabigol

O Santos entrou na briga com Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro para contratar o atacante Gabigol, de acordo com o site “ge”. O jogador negou a proposta de renovação do Flamengo (mais um ano), e o clube decidiu, então, afastá-lo do jogo contra o Cruzeiro, neste domingo (29), no Maracanã. Ainda neste fim de semana, o empresário do ídolo rubro-negro, Júnior Pedroso, declarou que não o vê mais com a camisa do Mais Querido.

O Peixe oferece a Gabigol um salário de R$ 2 milhões por mês, além de um projeto a longo prazo. O clube entende que o atacante será o símbolo da reconstrução do Santos. Hoje, o time está na Série B do Campeonato Brasileiro e luta pelo acesso em sua primeira temporada na Segundona.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira está à frente das negociações e já teria conversado pessoalmente com a família de Gabigol. O mandatário também procurou representantes do atacante para mostrar os detalhes da oferta e do projeto.

O Flamengo ainda não confirmou a oferta. Porém, de acordo com a publicação, Teixeira teria ouvido que Gabigol acenou positivamente com o proposto.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro. Sendo assim, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de segunda-feira (1) e sair do Nimnho do Urubu graça ao fim do ano.

Menino da Vila, Gabigol defendeu o Santos de 2013 a 2016. Em 2018, retornou ao clube, por empréstimo, quando pertencia à Inter de Milão. Em 2019, foi para o Flamengo, que o contratou em definitivo. No Alvinegro Praiano, sagrou-se bicampeão paulista (2015 e 2016).

