Estreante, Canadá segura empate, avança às quartas e elimina o Chile

O Canadá conseguiu um grande feito na noite deste sábado (29), no Exploria Stadium, em Orlando. Ao empatar em 0 a 0 com o Chile – aproveitando ter um jogador a mais desde os 27′ da etapa inicial -, os canadenses, que são estreantes na Copa América, garantiram vaga nas quartas de final e, de quebra, eliminaram os bicampeões de la Roja.

Com o resultado, a equipe treinada por Jesse Marsch encerra a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com quatro pontos. O Chile, que só fez dois, termina em terceiro, sendo, dessa forma, eliminado precocemente do torneio sem nenhum gol marcado. A Argentina passou em primeiro com 100% de aproveitamento.

O jogo

Quem precisava da vitória era o Chile, mas foi o Canadá quem começou melhor, criando chances e dando trabalho ao goleiro Arias. E a situação ficou complicada para os chilenos, quando Suazo foi expulso.

Ele, que já tinha amarelo (logo aos 12′), fez outra entrada dura e o árbitro Wilmar Roldan (COL) não titubeou: deu-lhe o segundo amarelo, excluindo-o da partida, aos 27′.

Para o segundo tempo, o técnico Sergio Duda não teve dúvidas e colocou o time ao ataque, promovendo as entradas de Bolados e Pulgar. Assim, os chilenos cresceram de produção, fazendo uma atuação mais consistente do que na primeira etapa.

O cansaço, porém, começou a surgir, já que, com a menos, La Roja tinha que se desdobrar com e sem a bola. Dessa forma, os espaços começaram a aparecer para contra-golpes do Canadá. Arias, no entanto, estava em bom dia e conseguia manter o Chile vivo.

Nos acréscimos, Oluwaseyi recebeu cruzamento de Buchanan e complementou para as redes, para o delírio dos canadenses no estádio. Mas ele estava impedido, com o gol sendo anulado. O que não impediu a festa do classificado e heroico Canadá.

Quartas de final garantida

O estreante Canadá chega, então, às quartas de final da Copa América logo em sua primeira edição. Agora, o time da América do Norte espera pela definição do Grupo B, já que encara o eventual líder da chave. No momento, a Venezuela ocupa tal posto, mas Equador e México também têm chances de terminar em primeiro.

De qualquer forma, o jogo será na sexta-feira (5), às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington. Quem passar encara o o vencedor da partida entre o líder do Grupo A com o vice-líder do Grupo B.

CANADÁ 0x0 CHILE

3ª rodada do Grupo A da Copa América

Data: sábado, 29/6/2024

Local: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Davies; Osorio, Eustáquio, Laryea (Buchanan, 31’/2ºT), Jonathan David (Miller, 45+4’/2ºT) e Shaffelburg (Millar, 20’/2ºT); Larin (Oluwaseyi, 31’/2ºT). Técnico: Jesse Marsch

CHILE: Arias; Isla, Maripan, Lichnovsky e Gabriel Suazo; Marcelino Núñez (Pulgar, intervalo), Echeverria (Perez, 37’/2ºT), Osorio (Galdames, 30’/1ºT), Alexis Sánchez e Davila (Brereton, 32’/2ºT); Eduardo Vargas (Bolados, intervalo). Técnico: Sergio Duda

Gols: –

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Jhon A. León (COL)

VAR: Armando Villarreal (EUA/VAR)

Cartões Amarelos: Bombito, Davies, Johnston, Millar, Oluwaseyi (CAN); Gabriel Suazo (CHL)

Cartão vermelho: Gabriel Suazo (CHL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Estreante, Canadá segura empate, avança às quartas e elimina o Chile apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.