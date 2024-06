Atlético-MG x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Atlético-MG e Atlético-GO duelam na manhã deste domingo (30/6), às 11h(de Brasília) na Arena MRV , em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O Galo está no meio da tabela com 17 pontos, na 10ª colocação. Soma quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Dragão, por sua vez, vive momento mais complicado: são pontos 10 somados, na 17ª colocação, portanto, na zona de rebaixamento. A partida terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 9h30, esquentando as turbinas do torcedor com informações das equipes e da competição. O comando é de Christian Rafael, que também estará na narração.