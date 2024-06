Flamengo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (30/6), no Maracanã, o Flamengo recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão. O clássico será às 18h30 (de Brasilia) com previsão de casa cheia mais uma vez. O Flamengo – sem Gabigol, afastado – lidera a competição ao lado do Bahia, com 24 pontos, e vai em busca da quinta vitória consecutiva como mandante. O Cabuloso chega motivado. Venceu três das últimas cinco partidas e está na quinta colocação. Caso vença, entra no G4. A Voz do Esporte fará uma cobertura muito especial desta partida. A transmissão começa às 17h, com Marcus Cassino no comando. E com a bola rolando, Ricardo Froede estará na narração.

A transmissão deste grande clássico nacional com a Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e as reportagens em cima da jogada com Pedro Rigoni.

