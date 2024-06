Custo complica investida do Corinthians para contratar Gabigol

O Corinthians acompanha de longe a possível saída de Gabigol do Flamengo na janela de transferências que abre em 10 de julho. No entanto, a chance de o clube tentar contratar o atacante é mínima. A repercussão negativa gerada pelo interesse e pela negociação negada pelo agente de Gabigol no início do ano serve como exemplo interno na avaliação de uma possível investida no jogador de 27 anos.

Ainda assim, o Corinthians pode fazer uma consulta para entender o desejo de Gabigol e as condições necessárias para sua contratação. Com contrato até o fim do ano com o Flamengo, o atacante pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de segunda-feira (1).

Além de evitar um desgaste maior com a torcida, que novamente criaria expectativa de ter o jogador no elenco, a direção do Corinthians entende que o momento exige foco na busca por outros reforços e na luta contra a zona de rebaixamento. Com problemas financeiros, o Corinthians tem procurado jogadores livres ou de baixo custo no mercado. A compra de atletas vem ocorrendo de forma parcelada, visando melhorar o fluxo de caixa atual e evitar atrasos no pagamento de salários, por exemplo.

Custo fora da realidade

A única certeza sobre Gabigol é que a chegada do jogador ao clube exigiria um investimento fora da realidade atual do Corinthians. A concorrência de outros clubes brasileiros, como Palmeiras e Cruzeiro, diminui ainda mais as chances de o Corinthians sair vencedor em caso de disputa. O cenário mudaria apenas com a ajuda de um patrocinador para viabilizar a chegada do jogador, que expressou interesse em jogar no clube em entrevistas recentes. No entanto, o foco continua sendo em questões mais urgentes.

A boa fase de Yuri Alberto também reduz a necessidade de contratar um goleador. O centroavante corintiano tem números melhores que Gabigol nesta temporada: 14 gols contra três do atacante do Flamengo em 2024. Perto de anunciar o goleiro Hugo Souza, além de negociações avançadas por Cristian Borja e Charles, o Corinthians ainda busca um meio-campista e um atacante no mercado para aumentar as opções de António Oliveira para o restante do ano.

