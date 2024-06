Santos x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (1) às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após ótimo começo, quando liderou a competição, os anfitriões tiveram forte oscilação e agora buscam voltar ao G4. A Chape, ademais, também não vem bem no retrospecto recente e busca um bom resultado para se livrar da proximidade da zona do rebaixamento.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do canal pago SporTV e do Premiere, no pay-per-view a partir das 19h (de Brasília)

Como chega o Santos

O Santos está enfrentando um período de oscilação. Nos últimos seis jogos, o time perdeu quatro vezes consecutivas, mas se recuperou ao vencer o Goiás na 11ª rodada da Série B. No entanto, voltou a tropeçar contra o Mirassol, empatando sem gols fora de casa na 12ª rodada.

Atualmente, o Santos está na quinta posição da tabela, com 19 pontos. Nas últimas seis partidas, a equipe conquistou apenas quatro pontos e busca uma recuperação para retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados.

O técnico Fábio Carille enfrenta problemas para montar o time do Santos. Guilherme está fora devido a um edema na coxa, enquanto Escobar está suspenso por acumulação de cartões amarelos e Rincón está com a seleção venezuelana na Copa América.

Como chega a Chapecoense

Por outro lado, a Chapecoense está em má fase. Após uma derrota de virada por 2 a 1 contra o Paysandu, a equipe catarinense chega para o próximo jogo com dois empates, dois reveses e uma vitória nos últimos cinco confrontos, ocupando a 16ª posição com 14 pontos.

O treinador Umberto Louzer também enfrenta desfalques. Tarik e Auremir estão suspensos, enquanto Perotti, Mário Sérgio, Eduardo Doma, JP Galvão e Rômulo estão no departamento médico. Por outro lado, Marcelinho e Foguinho retornam de suspensão e estarão disponíveis para a comissão técnica.

SANTOS X CHAPECOENSE

SÉRIE B – 13ª Rodada

Data e horário: 1/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Otero. Técnico: Fábio Carille

CHAPECOENSE: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

