Thiago Almada é o novo reforço do Botafogo. Segundo o “Canal do TF”, a Eagle Football fechou um acordo com o Atlanta United (EUA) para a transferência do meia-atacante argentino no segundo semestre de 2024 neste sábado (29). A transferência está avaliada em um total de 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na cotação atual). São, desse modo,22 milhões fixos e mais três milhões em bônus acordados no contrato.

Com isso, Almada se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. Dessa forma, a contratação supera a do colega de equipe Luiz Henrique, que chegou no início do ano por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões). Almada em breve se juntará ao elenco alvinegro. Em seguida, disputará as Olimpíadas de Paris-2024 pela seleção argentina.

Estreia de Thiago Almada deve acontecer em agosto

A janela internacional de transferências só abre no dia 10 de julho. A Argentina estreia nos Jogos Olímpicos da França no dia 24, contra Marrocos – Iraque e Ucrânia completam o grupo. A final da disputa pela medalha de ouro está marcada para o dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG.

Assim, mesmo que a Argentina chegue à final, Almada poderia voltar e atuar pelo Botafogo nos confrontos contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 14 e 21 de agosto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Almada acerta com o Botafogo e é o novo reforço do clube apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.