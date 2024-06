França x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 13h, na Merkur-Spiel Arena, em Düsseldorf, Alemanha. Este é o maior confronto das oitavas de final da Eurocopa, reunindo duas seleções tradicionais do futebol europeu. A França terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo D com cinco pontos, após uma vitória e dois empates, ainda não mostrando todo o seu potencial. Por outro lado, a Bélgica, que também ficou em segundo lugar no Grupo E, somou quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota. Prepare-se para um jogo emocionante entre esses gigantes do futebol europeu.

Onde Assistir

A partida das oitavas de final entre França e Bélgica será transmitida exclusivamente pela CazéTV, disponível no YouTube.

Como chega a França

A seleção francesa inegavelmente precisa convencer seus torcedores e mostrar que tem potencial para avançar na competição. Apesar de ter uma equipe bem organizada, ainda há pontos fracos, especialmente na consistência do setor ofensivo, principalmente em lances de bola parada, o que preocupa os fãs.

Sendo assim, o técnico Didier Deschamps considera utilizar uma nova formação tática para atingir seus objetivos e pode dar uma oportunidade à jovem promessa de 18 anos, Warren Zaire-Emery, do PSG, que ainda não foi utilizado na competição.

Como chega a Bélgica

A Bélgica contará novamente com o ponta Dodi Lukebakio, que cumpriu suspensão na última rodada da fase de grupos. Inicialmente, o técnico Domenico Tedesco planeja retornar o titular Leandro Trossard para o banco. Outra opção, por fim, é Yannick Carrasco, mas ele tem menos chances de começar jogando.

Axel Witsel e Thomas Meunier, entretanto, ainda são dúvidas, pois estão na fase final de recuperação. A seleção belga não conseguiu marcar gols em 2 dos 3 jogos no Grupo E, onde, afinal, todas as quatro equipes terminaram com 4 pontos cada.

FRANÇA X BÉLGICA

Eurocopa – Oitavas de final

Data e horário: 1/7/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Merkur-Spiel Arena, em Düsseldorf (ALE)

FRANÇA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

BÉLGICA: Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Dodi Lukebaki (Yannick Carrasco), Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

