Milito justifica poucas substituições no empate do Atlético

No empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo, na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve 12 desfalques. Sendo assim, contou com apenas seis jogadores no banco de reservas. Após a partida, o técnico Gabriel Milito desabafou sobre a situação e explicou por que não utilizou jogadores da base do Atlético-MG.

“Jogamos com os jogadores disponíveis, ponto. Não há necessidade de completar 23 jogadores. Sei que há sete jogadores que não vou utilizar. É o mesmo que chamar meu irmão, meu pai e meu primo para o banco. Assim, não. Agora, ocupar lugares e subir jogadores por subir? Sim, depois não vão nos ajudar no jogo. Não vão jogar porque ainda não estão prontos para jogar.”

Milito espera reforços

Perguntado sobre possíveis reforços retornando da Copa América para o jogo contra o Flamengo na quarta-feira, Milito disse que espera contar com eles, se possível.

O Chile foi eliminado da competição, então Vargas é esperado pelo treinador em Belo Horizonte. Alan Franco e o Equador podem ser eliminados neste domingo, o que faria com que o volante também fosse esperado para a próxima partida.

“Se eles chegarem a tempo, sim. Temos que ver o que acontece com Alan Franco. Ele tem um jogo hoje e pode se classificar para as quartas de final. Edu, afinal, já foi eliminado e queremos vê-lo pronto para poder contar com ele”, projetou.

Milito, por fim, atualizou a situação dos jogadores lesionados. Não há confirmação de que nenhum deles volte. No entanto, o treinador diz que Otávio está próximo de voltar, enquanto Alisson, Saravia e Lemos ficarão fora por mais tempo.

“Há jogadores que estão mais avançados no processo de recuperação. Não sei se Otávio estará em ótimas condições para o próximo jogo. Zaracho, temos que ver no dia a dia como ele sente essa dor no púbis. Temos que ver se Everson se recupera. Saravia, Lemos e Alisson têm mais tempo de recuperação. Alisson ficará fora por mais de 30, 40 dias. Bem, recuperaremos Fuchs e Scarpa. Pouco a pouco, iremos recuperando os jogadores”, concluiu.

