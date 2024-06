Inglaterra, em jogo dramático, elimina a Eslováquia e vai às quartas da Euro

Foi no maior drama, mas a Inglaterra segue viva na Eurocopa. Neste domingo (30/6), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, pelas oitavas de final da Eurocopa, os ingleses estavam vendo a Eslováquia eliminá- los, pois perdiam por 1 a 0, gol de Schranz. Mas, aos 50 do segundo tempo, no último ataque, Bellingham fez um golaço – meio voleio, meio bicicleta – levando a decisão para a prorrogação. E no primeiro ataque do tempo extra, Kane, de cabeça, fez o gol que classificou os ingleses às quartas.

Os ingleses enfrentarão a Suíça (que eliminou a Itália) no próximo sábado (6/7), em Stuttgart.

Eslováquia eficaz no primeiro tempo

O primeiro tempo surpreendeu. Pelos muitos cartões nos primeiros 15 minutos (quatro, sendontrês dos ingleses) mau futebol da Inglaterra no ataque e o bom trabalho da Eslováquia. Esta seleção começou bem melhor, criando as melhores chances, quase marcando com Haraslín e chegando ao 1 a 0 aos 25 minutos, quando Strelec tocou para Schranz concluir para o gol. Atrás no placar, os ingleses começaram a tentar colocar a bola no chão e fazer valer a sua maior técnica. Pressionaram muito, mas não conseguiam sucesso nos arremates. Enfim, não adiantou ter 75% de posse: nenhum de seus cinco chutes a gol nesta etapa foi no alvo.

Inglaterra em cima. Mas nada de gol

Aos quatro minutos, Kane achou Trippier livre pela esquerda e este cruzou para Foden fazer o gol. Acabou anulado por impedimento. Mas ao menos foi a primeira jogada objetiva do ataque na partida. Mas a Inglaterra falhava demais. Aos nove, Bellingham errou um passe no meio de campo e Strelec quase marcou, encobrindo Pickford. A Eslováquia, com a bola, fazia bons passes, enquanto os ingleses seguiam com uma posse massacrante, mas sem sorte. Aos 30, Kane cabeceou raspando. Aos 35, Rice mandou na trave e na volta Kane isolou. Não era dia do goleador.

Que golaço, Bellingham!

Quando nada indicava que a Inglaterra conseguiria sucesso, veio o empate, aos 50 minutos. Um lateral desesperado cobrado para a área foi na cabeça de Guéhi que desviou para Bellingham. Meio de bicicleta, meio de voleio, a fera do Real Madrid deixou tudo igual e, com seu golaço, levou o jogo para a prorrogação. Em tempo: foi o 15º chute a gol dos ingleses. E o primeiro que foi na direção do gol e não para fora ou na trave.

Na prorrogação

O golpe no finzinho foi duro demais para a Eslováquia. Mal começou o tempo extra e, no primeiro minuto, após falta em chuveirinho para a área, Toney cabeceou dando um passe para Kane, livre, cabecear virando o jogo. No intervalo para os 15 minutos finais da prorrogação, o técnico inglês Southgate tirou Bellingham e Kane reforçando a defesa. Levou sufoco, mas sustentou a vantagem . Inglaterra 2 a 1. Evitou um vexame. Mas a Eslováquia, mesmo frustrada, sai da Euro maior do que entrou. Afinal, fez uma campanha digna de aplausos.

INGLATERRA 2×1 ESLOVÁQUIA

Oitavas de final da Eurocopa

Local: Veltins-Arena, Gelsenkirchen (ALE)

Data: 30/6/2024

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Trippier (Palmer, 20’/2ºT); Mainoo (Eze, 38’/2ºT), Rice, Saka, Bellingham (Konsa, Intervalo da prorrogação) e Foden (Toney, 49’/2ºT); Kane (Gallagher, Intervalo da prorrogação). Técnico: Gareth Southgate

ESLOVÁQUIA: Dúbravka; Pekarík (Tupta, 4’/2ºT da prorrogação), Vavro, Skriniar e Hancko; Kuck (Bero, 36’/2ºT), Lobotka e Duda (Bénes, 36’/2ºT); Schranz (Gyomber, 46’/2ºT), Strelec (Bozenik, 15’/2ºT) e Haraslín (Suslov, 15’/2ºT). Técnico: Francesco Calzona

Gols: Schranz, 25’/1ºT (1-1); Bellingham, 50/2ºT (1-1)

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Auxiliares: Mustava Emre Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

VAR: Christian Dingert (ALE)

Cartões amarelos: Guéhi, Mainoo, Bellingham (ING). Skriniar, Kucka, Pekaric (SVK)

