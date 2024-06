Lyon, de John Textor, compra meia franco-argelino por R$ 86 milhões

Benrahma, agora, é jogador do Lyon, clube cujo sócio majoritário é John Textor, proprietário, também, da SAF do Botafogo. O meia franco-argelino impressionou o magnata norte-americano, que o comprou, em definitivo, neste domingo, por R$ 14,4 milhões (R$ 86 milhões na cotação atual).

A fera africana está no Lyon desde fevereiro deste ano, mas por empréstimo junto ao West Ham (ING). Na cláusula, havia a opção de compra para os franceses. Com a contratação, o novo contrato do meia expira somente em 2027.

Em 15 jogos pelo Lyon, Benrahma marcou três gols e deu quatro assistências, ajudando o time chegar à final da Copa da França. Na decisão, porém, a equipe caiu diante do Paris Saint-Germain, na despedida oficial de Mbappé, hoje, no Real Madrid.

O meia começou a carreira no Nice (FRA). Passou, em seguida, ao Brentford (ING) até chegar ao West Ham. Nos Hammers, chamou a atenção do Lyon.

