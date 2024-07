Grêmio vence e respira, e afunda Fluminense no Brasileirão

O Grêmio encerrou o jejum e voltou a respirar aliviado no Brasileirão. O Imortal venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (30), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada. Dessa forma, a equipe gaúcha subiu na tabela e afundou os cariocas na lanterna do campeonato. Gustavo Nunes, aos 15 da etapa final, fez o gol da vitória.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 10 pontos e subiu para o 18º lugar. Já o Fluminense, por sua vez, é o lanterna, com seis e apenas uma vitória em 13 jogos. O Imortal volta a campo na quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, enquanto o Tricolor das Laranjeiras recebe o Internacional, no mesmo dia, às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada.

Grêmio domina o primeiro tempo, mas peca na pontaria

O Grêmio dominou o primeiro tempo. O Imortal aproveitou que o Fluminense entrou em campo com uma escalação mais defensiva e, assim, encurralou o adversário na defesa. Entretanto, os gaúchos pecaram nas finalizações. Ao todo, foram 11 chutes, sendo cinco na direção do gol, mas o goleiro Fábio salvou o time carioca com cinco defesas. Já o Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, demorou 37 minutos para finalizar pela primeira vez, em cobrança de falta com Terans.

Fluminense melhora, mas Grêmio é cirúrgico

O panorama na etapa final foi diferente. O Fluminense voltou a campo com o jovem colombiano Lucumí, que deu trabalho para a defesa gremista. Nos primeiros 15 minutos, o tricolor carioca finalizou três vezes e forçava os gremistas ao erro. Entretanto, o Grêmio precisou de apenas uma finalização para abrir o placar. Gustavo Nunes aproveitou jogada de João Pedro e marcou aos 15. O Tricolor sentiu, enquanto o Imortal administrou o resultado. No fim, Lucumí foi expulso e matou qualquer reação dos cariocas.

Grêmio 1 x 0 Fluminense

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 30/06/2024

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Natã, min. 48’/2ºT), Pepê (Everton Galdino, min. 23’/2ºT) e Edenílson (Carballo, min. 23’/2ºT); Cristaldo (Du Queiroz, min. 37’/2ºT), Pavón (Nathan Fernandes, min. 38’/2ºT) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Marlon (Kauã Elias, min. 36’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, min. 32’/1ºT); Thiago Santos, Gabriel Pires (Paulo Henrique Ganso, min. 24’/2ºT), Martinelli e Terans (Lucumí, min. 0’/2ºT); Keno e Cano (John Kennedy, min. 24’/2ºT). Técnico: Marcão

Gols: Gustavo Nunes, aos 15′ do 2ºT (1-0)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Pedro Geromel e Dodi (GRE); Cano e Lucumí (FLU)

Cartões vermelhos: Lucumí (FLU)

