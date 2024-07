São Paulo derrota o Bahia em tarde de belos gols no MorumBIS

No MorumBIS, o São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Calleri, Ferreira e Luciano para os mandantes. Enquanto isso, a equipe de Salvador anotou o seu gol através de Gilberto. O triunfo deu ao time paulista a quinta colocação na tabela, com 21 pontos. O Esquadrão de Aço é o terceiro, com 24 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o São Paulo visita o Athletico, em Curitiba. Enquanto isso, o Bahia tenta a recuperação diante do Juventude, na Arena Fonte Nova.

Primeiro tempo e São Paulo efetivo

O Bahia surpreendeu e iniciou em cima do São Paulo. Com troca de passes e pressão no campo de ataque, o time comandado por Rogério Ceni deu trabalho aos mandantes e parecia que o gol estava cada vez mais perto de acontecer.

Porém, como o Esquadrão não foi efetivo, o castigo veio perto dos 30 minutos. Igor Vinicius desceu livre pela direita e cruzou na medida para Calleri. O camisa 9 pegou de primeira e estufou a rede, 1 a 0. O segundo gol veio minutos depois. Desta vez, Luciano deu passe de cinema a Ferreira. O atacante invadiu a área e soltou o pé, 2 a 0.

Segundo tempo e vitória consolidada

A etapa final começou com o Bahia superior. Com uma postura agressiva, o Esquadrão de Aço se lançou ao ataque e descontou logo de cara. No rebote de Jandrei, Gilberto aproveitou e descontou. Porém, a resposta do São Paulo não demorou. Ferreira fez fila na zaga e Luciano aproveitou para bater cruzado, 3 a 1.

No prejuízo, Rogério Ceni promoveu diversas mudanças na equipe do Bahia e viu o seu time criar duas oportunidades. Na primeira, Everaldo saiu na cara de Jandrei e Arboleda salvou na hora do chute. Depois, na bola parada, a cabeçada parou em ótima defesa do arqueiro. Por outro lado, o Tricolor Paulista teve dois bons momentos com Calleri. Primeiro, o argentino acertou um lindo chute no ângulo, mas o VAR apontou impedimento no início da jogada. Depois, ele completou de letra o cruzamento de Wellington Rato e parou na trave.

SÃO PAULO 3 x 1 BAHIA

13ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 30/6/2024 (domingo)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington (Patryck, aos 38/2ºT); Luiz Gustavo; Alisson e Lucas Moura; Luciano (Wellington Rato, aos 38/2ºT), Ferreira (Michel Araújo, aos 37/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, aos 35/2ºT), Jean Lucas (Biel, aos 15/2ºT), Everton Ribeiro (De Pena, aos 23/2ºT), Cauly (Ademir, aos 23/2ºT) e Thaciano; Everaldo (Estupiñan, aos 23/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Calleri, 29’/1°T (1-0); Ferreira, 32’/1ºT 2-0); Gilberto, 3’/2ºT (2-1); Luciano, 19’/2ºT (3-1)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Cartões amarelos: Ferreira, Luciano (SAO) Kanu (BAH)

Cartão vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo derrota o Bahia em tarde de belos gols no MorumBIS apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.