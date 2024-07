Estados Unidos x Uruguai: onde assistir, escalações, arbitragem

O Uruguai lidera com seis pontos, contra três dos americanos e panamenhos e zero da Bolívia. Assim, ainda não está matematicamente classificado. Porém, como tem um saldo excepcional (7) contra um dos EUA e -1 dos panamenhos, para não avançar de fase teria de ser goleado e ver o Panamá golear no seu jogo, o que é quase inviável. Já os americanos correm risco. Enfrentam um favorito ao título e têm de pontuar ou o Panamá poderá roubar a segunda vaga, deixando os anfitriões eliminados ainda na fase de grupos.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como estão os Estados Unidos

Há forte pressão em cima do técnico Gregg Behalter e tudo indica que uma eliminação na fase de grupos pode resultar na sua demissão. Para este jogo, ele não terá seu principal atacante, Timothy Weah, que foi expulso na derrota para o Panamá. Com isso, tudo indica que o treinador escalará Pulisic mais adiantado, com Balogun seguindo como o atacante de área.

Como está o Uruguai

O desfalque do Uruguai está no banco: Marcelo Bielsa. Assim como ocorreu com os treinadores de Argentina, Venezuela e Chile, Bielsa cumpre suspensão pelo mesmo motivo: atraso da volta da sua seleção no intervalo do duelo diante da Bolívia. Em vez de o time voltar em 15 minutos, retornou em 16 minutos e meio. Como a Conmebol estabeleceu no regulamento que o atraso é culpa do técnico e isso resulta em suspensão e multa, Bielsa nem mesmo esteve na coletiva desde domingo. Assim, o auxiliar Diego Reyes estará à beira do gramado comandando a Celeste.

Na coletiva, Reyes fez mistério. Afinal, disse que o time deverá ter alterações, mas não indicou quais.

“Há muitas variáveis para esta partida. Trata-se de um jogo importante e a equipe ainda está indefinida. Estamos estudando o cansaço de alguns jogadores, o aspecto tático. Dessa forma, queremos ter o menor dano possível para este jogo. Enfim, buscar a confirmação da classificação às quartas”, disse.

Mesmo com esse mistério, é provável que ocorra uma mudança no meio de campo, com Bentancur podendo iniciar no lugar de Valverde. Já De la Cruz deve seguir como titular. Assim, Arrascaeta permanece na reserva nesta eterna briga de jogadores do Flamengo pela mesma posição no esquema de Bielsa.

ESTADOS UNIDOS X URUGUAI

3ª rodada do Grupo C da Copa América

Data e horário: 1/7/2024, 22h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

ESTADOS UNIDOS: Horvath; Scally, Richards, Ream e Robinson; McKennie, Musah e Reyna; Aaronson, Balogun e Pulisic. Técnico: Gregg Behalkter

URUGUAI: Rochet; Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera e Viña (Olaza); Ugarte, Bentancur (Valverde), Pellistri e De la Cruz ; Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa*

(*) Como Marcelo Bielsa cumpre suspensão, seus auxiliares Diego Reyes e Pablo Quiroga estarão na beira do campo

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue e Stephen Atoche (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

