O Fluminense sofreu mais um revés no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Grêmio, fora de casa, neste domingo (30). Dessa forma, continua na lanterna com apenas seis pontos conquistados em 13 rodadas disputadas. O jogo era um confronto direto, visto que o Tricolor Gaúcho também está no Z4, em décimo oitavo lugar e chegou aos 10 pontos.

Desse modo, ao final da partida, o volante Thiago Santos analisou a situação e afirmou que o Tricolor Carioca sairá dessa incômoda posição na tabela.

“A gente sabia que seria um jogo difícil aqui. Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Sabemos que estamos devendo e temos que trabalhar. Temos um novo jogo na quinta e teremos o apoio da torcida para sair desta situação ruim. Tenho certeza que logo as coisas vão mudar e a gente voltará a vencer”, disse o jogador após o jogo.

Todavia, o Fluminense demitiu o técnico Fernando Diniz e agora, com Marcão no comando técnico interinamente, perdeu seus dois jogos. Primeiro para o Vitória, no Maracanã, e agora para o Grêmio, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Ambas derrotas pelo placar de 1 a 0.

Próximo compromisso do Fluminense é contra o Internacional no Maraca

Sem vencer há dois meses em partidas do Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras agora terá o compromisso contra o Internacional, confronto marcado para quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Santos analisa derrota do Fluminense para o Grêmio e promete melhora apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.