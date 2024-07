São Paulo permanece invicto contra Rogério Ceni; veja os números

Neste domingo (30), o São Paulo levou a melhor contra o Bahia ao vencer por 3 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time do MorumBIS chegou aos 21 pontos e assumiu a quinta colocação do torneio nacional.

Além da vitória diante do seu torcedor, o Tricolor Paulista manteve a escrita de nunca perder de Rogério Ceni. O agora treinador do Bahia, tem uma linda história no São Paulo, porém como atleta, onde atuou de 1992 a 2016.

Na beira do campo, Rogério Ceni encontrou o clube do seu coração em dez oportunidades. Em oito, o São Paulo venceu. O empate aconteceu nas outras duas vezes. Ou seja, o treinador nunca derrotou o Tricolor.

Apesar de não ter um bom retrospecto contra o Tricolor, o único título a nível nacional do treinador veio justamente com um revés dentro do MorumBIS. Na ocasião, Ceni trabalhava pelo Flamengo e conseguiu o título do Campeonato Brasileiro de 2020. O Inter, principal concorrente, não venceu o seu jogo e o Rubro-Negro faturou a taça.

Por falar no Flamengo, durante a sua passagem no clube carioca, Rogério Ceni encontrou o São Paulo por três vezes e perdeu todas.

Confira os números do confronto São Paulo x Rogério Ceni:

10 jogos

8 derrotas

2 empates

8 gols marcados

19 gols sofridos

