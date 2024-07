Renato Gaúcho despista sobre possível contratação de Gabigol para o Grêmio

O Grêmio venceu o Fluminense neste domingo (30), em jogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time comandado por Renato Gaúcho respira na competição e chega aos 10 pontos, portanto, ocupando a décima oitava colocação.

Todavia, na entrevista coletiva do comandante tricolor, o foco acabou sendo Gabigol, que não aceitou a proposta de renovação de contrato com o Flamengo e tem seu nome especulado em equipes do Brasil e da Europa.

“Gabigol é uma coisa muito distante da gente, pelo salário que ele ganha e pelas nossas dificuldades financeiras. Agora, trazer reforços a gente trará. Na hora certa, vão saber quem são esses jogadores. Até porque, na hora que a gente fala o nome deles, custava X e custa 3X, 4X. A gente está se mexendo, o torcedor pode ficar tranquilo”, disse o técnico do Imortal sobre o atacante do Rubro-Negro e também da chegada de reforços ao time gaúcho.

Renato fala da importância da vitória sobre o Fluminense

Renato também destacou o grande resultado de sua equipe diante do Fluminense, mesmo sem uma atuação de encher os olhos dos torcedores gremistas.

“O mais importante foi o resultado que conquistamos. Era importante a vitória, independentemente do esquema. Valeu a entrega do time. O Grêmio sempre esteve superior ao adversário. Criamos no primeiro tempo e não fomos felizes. Fizemos o gol depois e controlamos o jogo. O mais importante foi a entrega do grupo e os três pontos. Assim confiança volta para o grupo”, resumiu o técnico do Grêmio.

