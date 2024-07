Guarani e Ponte Preta ficam no empate pela Série B

Neste domingo, Guarani e Ponte Preta empataram por 1 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. Os gols do jogo saíram através de Luan Dias para os mandantes e Jeh a favor dos visitantes. Com a igualdade, o Bugre fica na lanterna, com seis pontos. Enquanto isso, a Macaca está na 13ª posição, com 16 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Guarani recebe o Sport, no Brinco de Ouro da Princesa. Já a Ponte Preta visita o Brusque, em Santa Catarina.

Os gols de Guarani e Ponte Preta

O primeiro tempo foi do Guarani. O time da casa tomou conta das ações e era mais perigoso nas descidas. Apesar da superioridade, o gol do Bugre veio justamente em contra-ataque. Matheus Bueno tocou na saída do goleiro e, antes de a bola cruzar a linha, Luan Dias apareceu para empurrar. O empate da Ponte Preta surgiu apenas no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Jeh, sozinho, testou firme para balançar a rede.

13ª rodada da Série B

29/06 (sábado)

Coritiba 1 x 1 Vila Nova

Botafogo-SP 1 x 1 Sport

Ceará 4 x 2 Ituano

30/06 (domingo)

Avaí 1 x 1 Amazonas

Paysandu 1 x 1 Operário-PR

Guarani 1 x 1 Ponte Preta

01/07 (segunda-feira)

Santos x Chapecoense

CRB x Brusque

02/07 (terça-feira)

Goiás x América-MG

Novorizontino x Mirassol

