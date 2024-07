Héroi do Flamengo, Fabrício Bruno brinca com lei do ex e enaltece grupo

O zagueiro Fabricio Bruno foi o herói do Rubro-Negro e decidiu o jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste domingo (30) no Estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Ele marcou o gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo por 2 a 1.

Para o defensor, este foi o primeiro gol em 2024 e teve um sabor especial, já que foi contra a equipe que o revelou ao futebol brasileiro. Assim, Fabricio comentou sobre a lei do ex.

“Me perguntaram qual seria o jogo especial e falei que seria contra o Cruzeiro aqui no Maracanã. Meu ex-clube, então a lei do ex está sempre marcando presença. Acima de tudo, estou feliz pelo jogo e pelo coletivo da nossa equipe, que soube sofrer nos momentos difíceis. No jogo passado, sofremos com a bola parada, agora conseguimos a vitória do mesmo modo,” disse o jogador após marcar o gol da vitória do Rubro-Negro.

Fabrício analisa e enaltece elenco do Flamengo mesmo com desfalques

Todavia, o defensor também comentou sobre os jogadores ausentes do Flamengo, entre eles, Arrascaeta e Delacruz, que estão na Copa América com o Uruguai. Por outro lado, o time terá o retorno do volante Pulgar, que foi eliminado da competição defendendo o Chile.

“O nosso segredo é o grupo, temos comportamentos treinados por todos em conjunto. E se tem uma coisa que o professor Tite faz é olhar a força do elenco. Perdemos cinco grandes jogadores, que por merecimento estão em suas seleções. Estamos provando jogo a jogo nossa força,” finalizou o zagueiro.

