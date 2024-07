Marcão promete Fluminense ofensivo e analisa queda de rendimento

O técnico Marcão retornou ao comando do Fluminense após a demissão de Fernando Diniz e acumula duas derrotas em dois jogos. Assim, o Tricolor amarga a zona de rebaixamento. Neste domingo (30), o time perdeu para o Grêmio em Caxias do Sul, por 1 a 0.

Todavia, ao final da partida, Marcão analisou o comportamento do time em campo e destacou o equilíbrio do Fluminense, apesar do resultado negativo.

“Na verdade, precisamos nos adaptar gradativamente. Fizemos uma mudança no jogo passado e hoje precisamos realmente equilibrar o jogo. Sabíamos que jogar aqui seria difícil, com um gramado mais pesado. Colocamos jogadores mais fortes no meio. Conseguimos equilibrar o jogo em alguns momentos. Na verdade, o jogo todo foi equilibrado. Em uma jogada, eles conseguiram escapar e finalizar. Assim, optamos por uma defesa mais protegida. Cada jogo é um momento diferente. Quinta-feira vamos jogar de forma diferente, diante do nosso torcedor, vamos buscar mais o gol. A gente procurou hoje jogar o jogo”, disse Marcão.

Marcão fala sobre queda de rendimento do Fluminense

Atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o Fluminense apresenta, portanto, uma queda de rendimento nesta temporada, preocupando seus torcedores. Assim, o comandante do time das Laranjeiras analisou a situação:

“O futebol tem dessas coisas. Estamos falando de uma situação excepcional. Faz tempo que não vemos isso. Já aconteceu em outros momentos. Fomos campeões em 2012 e no ano seguinte tivemos dificuldades. Aconteceu também com o Corinthians. Desse modo, precisamos retomar o que estávamos fazendo bem. Estamos em uma posição desconfortável, sem a confiança do nosso torcedor. Precisamos trabalhar e reverter um quadro muito difícil. Tenho certeza de que conseguiremos”, finalizou Marcão na entrevista coletiva.

