Seabra defende jogadores após derrota do Cruzeiro e analisa reforços

O Cruzeiro foi superado pelo Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão neste domingo (30). Com o resultado, a equipe mineira perdeu uma posição e está agora em sétimo lugar, com 20 pontos conquistados.

O treinador Fernando Seabra, portanto, defendeu a atuação de seus jogadores, especialmente de Lucas Silva e Ramiro, ambos jogadores que atuam no meio de campo.

“Tivemos o Ramiro em dois jogos seguidos, percorrendo mais de 12 quilômetros e mil metros em alta intensidade, o mesmo vale para Lucas Silva. Isso garante que eles vão cumprir suas missões, além de possuírem boa leitura, experiência e comunicação em campo. São aspectos importantes que agregam muito para nós”, afirmou Seabra durante a entrevista coletiva.

Por outro lado, o técnico celeste analisou as chegadas de Matheus Henrique, Peralta e Walace, todos jogadores de meio-campo que poderão estrear após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

“Sobre Walace, temos um jogador de grande estatura crucial em situações de jogo aéreo. Ele representa uma opção interessante para desempenhar essas funções pelo centro, seja com dois volantes ou três centralizados”, comentou o treinador.

Seabra fala sobre Matheus Henrique no Cruzeiro

“Matheus Henrique é extremamente dinâmico e associativo, com muito movimento, contribuindo com construções curtas vindo de trás e podendo se associar com ações importantes no último terço do campo. São contratações significativas que irão complementar o que estamos construindo, trazendo características pessoais diferentes das que temos aqui”, concluiu Fernando Seabra.

Todavia, o próximo compromisso do time mineiro será contra o Criciúma, na quarta-feira, às 20h ( de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

