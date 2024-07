Estados Unidos tem iminente risco de eliminação na Copa América

Anfitriões da Copa América, os Estados Unidos tem uma árdua missão, nessa segunda-feira (1), para se classificar na competição continental.

Em segundo lugar no Grupo C, com três pontos, a boa notícia é que a seleção de Greg Berhalter depende somente de si para estar nas quartas de final. Mesmo que essa vantagem decorra de uma vantagem de somente dois gols no saldo.

Porém, para isso, precisa superar a embalada seleção do Uruguai que cresceu de produção sob o comando de Marcelo Bielsa.

Além das citadas, as duas seleções que completam a chave (Panamá e Bolívia) se enfrentam simultaneamente, às 22h (de Brasília). Atualmente, os panamenhos tem a mesma pontuação dos norte-americanos e La Verde está zerada e não marcou nenhum gol após duas rodadas. Mesmo assim, tem chances remotas de classificação se vencer a seleção da região do Caribe, os Estados Unidos perderem do Uruguai e tirar uma diferença de saldo de gols, nesse momento, em oito tentos.

Perto do mesmo destino

Desse modo, o US Team corre sério risco de seguir o mesmo caminho do que o maior rival dentro do ambiente da Concacaf, o México. Com a necessidade de vencer o Equador, no último domingo (30), o empate sem gols deixou La Tri fora do mata-mata enquanto Venezuela e Equador avançaram no Grupo B da Copa América.

