Botafogo inaugura novo Núcleo de Saúde e Performance

Com a presença dos jogadores, o Botafogo, em parceria com a Lifefit, inaugurou, nesta segunda-feira (1), o novo Núcleo de Saúde e Performance, no Espaço Lonier, local que funciona como uma espécie de centro de treinamentos do clube. O clube, assim, deu mais um passo rumo à modernidade desde quanto tornou-se uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), em março de 2022.

A área tem 1.200 m². Ela vai integrar e otimizar os processos realizados com os atletas. O lugar conta, afinal, com remodelação do vestiário e modernização da academia. Agora, o elenco e a comissão técnica terão equipamentos voltados para o alto rendimento à disposição.

Na internet, os alvinegros reagiram às imagens como grande empolgação. Os jogadores do atual elenco do Alvinegro tiveram, aliás, a mesma reação.

Troca de elogios e parceria Botafogo e LifeFit

Além dos jogadores, Thairo Arruda, CEO alvinegro, também esteve presente no evento. Ele, então, destacou a parceria com a LifeFit e ressaltou esta nova etapa na história do Glorioso.

Com mais estrutura, mais equipamentos e mais capacidade de trabalho vocês conseguem performar aquele percentual a mais para ganhar as partidas. Sabemos que isso fará a diferença. É uma grande alegria para nós que estamos aqui reconstruindo esse gigante do futebol brasileiro. O caminho é longo. Nunca é fácil tirarmos sonhos do papel. Ninguém, portanto, faz nada sozinho. Dependemos dos atletas performando em campo para que possamos atrair parceiros e novas fontes de receitas para fazermos essa roda girar”, afirmou o executivo.

Pelo lado da LifeFit, Amin Ibrahim, dono da empresa e botafoguense, enalteceu a parceria com o clube do coração.

“Buscamos saúde e bem-estar, além da parte mental, com uma área de descompressão com fliperama. Ver a Life Fit nascer pequena e hoje poder formatar todo esse conceito de um núcleo de saúde de um clube de futebol, o maior do Brasil, é um prazer. Nos baseamos em experiências e pensamos nos mínimos detalhes. O local de cada equipamento, a parte arquitetônica, a iluminação, o som, o lounge com área game, café. Fizemos o conceito estético na máxima fusão entre LifeFit e Botafogo”, acrescentou.

