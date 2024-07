Mano Menezes irá reencontrar velhos conhecidos no elenco do Fluminense

Na busca por um novo treinador, o Fluminense se aproximou de Mano Menezes e encaminhou a contratação. Assim, a direção tricolor buscou uma mudança de filosofia, visto que o atual elenco ficou dois anos com o estilo de Fernando Diniz. Ela também focou em um profissional que conhece pelo menos 12 jogadores do grupo.

Dessa forma, o novo comandante irá reencontrar velhos conhecidos. Ele comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012 e, por lá, esteve ao lado de três jogadores do elenco tricolor. Entre eles, estão Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso, que ficaram com a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, após derrota para o México.

Além disso, Renato Augusto trabalhou com o treinador na época em que defendia as cores do Corinthians. Fábio, Vitor Eudes, Diogo Barbosa e Manoel também conhecem bem Mano, em sua passagem vitoriosa pelo Cruzeiro.

Quando esteve à beira do campo pelo Palmeiras, o treinador teve a oportunidade de conhecer Felipe Melo, Thiago Santos e Antonio Carlos. Foi também o profissional quem deu as primeiras oportunidades a Douglas Costa na Seleção Brasileira, quando o atleta defendia as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Lanterna e crise

O Fluminense soma apenas 6 pontos, em 13 rodadas, e está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Depois da demissão de Fernando Diniz, Marcão comandou o time diante de Vitória e Grêmio, porém perdeu os dois confrontos diretos e acumula seis tropeços seguidos. Diante disso, o presidente Mário Bittencourt e os diretores Paulo Angioni e Fred procuraram um novo treinador e chegaram ao nome de Mano Menezes.

Na próxima rodada, a equipe carioca mede forças com o Internacional na quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. Por fim, a diretoria fez uma promoção visando ter casa cheia para tentar voltar a vencer na competição, algo que não acontece desde o dia 20 de abril.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mano Menezes irá reencontrar velhos conhecidos no elenco do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.