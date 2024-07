Com legião ex-Barcelona, MLS divulga lista para o All-Star

Através de seus canais oficiais, a Major League Soccer (MLS) divulgou a lista dos 30 jogadores que defenderão o time All-Star da principal liga estadunidense em amistoso. O duelo em questão vai ser contra as estrelas da Liga MX, no dia 24 de julho. O técnico será Wilfred Nancy, atual comandante do Columbus Crew.

A escolha dos nomes é feita através de cálculo que envolve a participação de diferentes integrantes. Nesse sentido, a seleção vai desde a votação popular, passando por atletas, profissionais da imprensa, técnico e até mesmo dois nomes selecionados pelo comissário da MLS, Don Garber.

Como era de se esperar, figuras importantes do Inter Miami (equipe de melhor campanha na temporada regular) são presença marcante na lista. Curiosamente, todas elas com história no Barcelona, casos de Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi e Luis Suárez.

Entretanto, não são somente esses nomes na convocatória que tem, no currículo, passagem pelo clube da Catalunha. Isso porque também está na relação o meio-campista espanhol Riqui Puig, camisa 10 do Los Angeles Galaxy e formado em La Masia.

Ao chegar no clube com 14 anos de idade, ele completou seu processo de formação e se profissionalizou no Barça, onde ficou até 2021. Nesse ínterim, ele fez 57 jogos no time principal com dois gols, três assistências e dois títulos: LALIGA (2018/2019) e a Copa do Rei, em 2020/2021. Sua saída aconteceu, aliás, para se tornar reforço da representação de Los Angeles.

Confira a convocação completa para o All-Star da MLS

Goleiros: Hugo Lloris (Los Angeles FC), Maaten Paes (FC Dallas) e Roman Burki (St. Louis CITY);

Defensores: Aaron Herrera (D.C. United), Justen Glad (Real Salt Lake), Jordi Alba (Inter Miami), Keegan Rosenberry (Colorado Rapids), Luca Orellano (FC Cincinnati), Miles Robinson (FC Cincinnati), Rudy Camacho (Columbus Crew), Steven Moreira (Columbus Crew) e Thiago Martins (New York City);

Meio-campistas: Darlington Nagbe (Columbus Crew), Evander (Portland Timbers), Hany Mukhtar (Nashville), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Mathiéu Choinière (Montréal), Riqui Puig (Los Angeles Galaxy), Robin Lod (Minnesota United), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) e Sergio Busquets (Inter Miami);

Atacantes: Christian Benteke (D.C. United), Cristian Arango (Real Salt Lake), Cucho Hernández (Columbus Crew), Denis Bouanga (Los Angeles FC), Diego Rossi (Columbus Crew), Federico Bernardeschi (Totonto FC), Lionel Messi (Inter Miami) e Luis Suárez (Inter Miami).

O post Com legião ex-Barcelona, MLS divulga lista para o All-Star apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.