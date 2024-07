Felipe Melo sofre nova lesão e segue como desfalque no Fluminense

O zagueiro Felipe Melo deve seguir como desfalque do Fluminense no jogo contra o Internacional, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no treino desta segunda-feira no CT Carlos Castilho.

Após sofrer uma lesão no joelho direito, o zagueiro Felipe Melo tinha voltado aos treinos. Vale lembrar que ele não atua desde a derrota para o Atlético-GO, no último dia 15 de junho. Portanto, desfalcou o time nos jogos contra Cruzeiro, Flamengo e Vitória.

A equipe do Fluminense ainda conta com os desfalques do volante André e o atacante Marquinhos. Os dois devem seguir fora diante do Internacional, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Diante disso, o técnico Mano Menezes, que assume o Tricolor nesta terça-feira, já sabe que terá o desfalque do camisa 30. Além disso, o treinador chega com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. O Flu está na lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em 13 jogos.

