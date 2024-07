Corinthians e Palmeiras viveram momentos distintos em seus jogos pela sétima rodada pelo Paulistão feminino, nesta segunda-feira (1/7), mas se saíram bem. Enquanto as Palestrinas, enfrentando o frágil Realidade Jovem, golearam por 7 a 0, no Jayme Cintra, as Brabas do Timão fizeram um classico duríssimo diante da Ferroviária, no Canindé, e só garantiram o duríssimo 2 a 1 no finzinho.

Com isso, Palmeiras e Coritnhians seguem dividindo a ponta, com 16 pontos. O Verdão lidera no saldo de gols, poreém tem um jogo a mais. A Ferroviária, ao perder para Timão, segue com seis pontos, num modesto sétimo lugar. Já o realidade Jovem, massacrado pelas Palestrinas, está em nono, com quatro pontos.

Corinthians vence a forte Ferroviária

O duelo foi muito equilibrado, com o Corinthians sem Kemelli e Millene, machucadas, enfrentando dificuldade para sair da marcação da Ferroviária, que saiu na frente com um golaço de Neném, de fora da área, logo aos três minutos. Porém, o Timão arrancou o empate ainda na primeira etapa, com Eudimilla, de cabeça.

Nos segundo tempo, o Corinthians voltou mais ofensiva. Mas o gol só saiu aos 43. Letícia Santos, que entrara aos 41 minutos, aproveitou rebote da defesa da Ferroviária após tentativde bicicleta de Gabi Zanotti e mandou rasteito de fora da área. Assim, garantiu os três pontos das Brabas.

Palmeiras massacra Realidade Jovem

O grande resultado desta segunda-feira ficou com o Palmeiras. Enfrentando um dos times mais frágeis do Estadual, o Realidade Jovem, as Palestrinas mandaram ver: 7 a 0. Os gols foram de Amanda Gutierres (três) e Brenda (dois), ainda no primeiro tempo, e Ingryd e Letícia na etapa final. O Palmeiras está voando na competição e prova disso foi que na rodada passada meteu 10 a 0 no lanterna Marília.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians e Palmeiras vencem e lideram o Paulistão feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.