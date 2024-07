Flamengo avança para contratar o volante Marcos Antônio

O Flamengo está perto de fechar a contratação do volante Marcos Antônio, que pertence a Lazio (ITA). Os clubes já acertaram que o jogador irá reforçar o Rubro-Negro por empréstimo, com obrigação de compra, caso metas sejam cumpridas. A informação é do “ge”.

Além disso, o Flamengo pagará um valor pelo empréstimo de um ano. A expectativa é de que o valor de compra gire entre 5 e 6 milhões de euros, mais bônus.

Contudo, os clubes ainda têm uma divergência. O Flamengo não aceitou a cláusula proposta pelos italianos que o obrigaria a executar a compra caso o jogador atuasse em 50% dos jogos no período de empréstimo. O clube carioca, aliás, prefere que o gatilho de compra seja referente à titularidade ou a condição do atleta atuar 90 minutos.

A estratégia do Flamengo, aliás, é fazer um modelo de negociação semelhante ao que concretizou as contratações de nomes como Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Os três chegaram por empréstimo e, posteriormente, foram comprados pelo Rubro-Negro.

Emprestado em 2023/24 ao PAOK, Marcos Antônio tem contrato com a Lazio até junho de 2027. O meia de 24 anos disputou 17 jogos pelo clube grego na temporada, com três gols marcados. Criado nas categorias de base do Athletico-PR, o jogador iniciou a carreira profissional no Estoril, de Portugal.

