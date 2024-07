O Atlético segue no mercado em busca de reforços para o elenco, e o nome de um atacante do América-MG entrou no radar do departamento de futebol alvinegro.

A informação foi divulgada pelo jornalista Betinho Marques, do Fala Galo e colunista do Jogada10. Segundo ele, entre os nomes dos atletas em análise está o de Renato Marques, atacante do Coelho.

Marques, afinal, tem boa avaliação por parte do diretor de futebol Victor Bagy. Aos 20 anos, o jogador apresenta qualidades que despertam o interesse do Atlético. Na visão da diretoria, o nome encaixaria com Paulinho e Hulk no setor ofensivo.

Além das qualidades dentro das quatro linhas, nos bastidores, Renato é visto como um jogador de grupo e de fácil convívio. Além de jovem, o comportamento do atleta em casa foi um fator levado em consideração.

Lance diferente

Marques, a propósito, participou recentemente de um lance bastante polêmico. No jogo entre América-MG e Santos, pela Série B do Brasileirão, Renato marcou o gol em que o goleiro João Paulo se lesionou. Na situação, o arqueiro do Peixe dominou a bola e tentou sair jogando com os pés. Todavia, sentiu uma dor no meio da jogada e caiu no gramado. Renato Marques, no entanto, pegou a bola e marcou o gol.

Os jogadores do Santos reclamaram bastante após o lance e citaram que faltou fair play de Marques. O América, todavia, venceu o jogo por 2 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético analisa nome de jogador polêmico do América-MG apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.