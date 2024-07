Torcida do Palmeiras provoca o Corinthians: ‘Seu pior pesadelo’

O clássico entre Palmeiras e Corinthians começou antes de mesmo da bola rolar no Allianz Parque, nesta segunda-feira (1/7). A torcida do Verdão estendeu uma faixa em que provocou a equipe alvinegra com o seguinte dizeres: ‘o seu pior pesadelo’.

E a torcida do Palmeiras tem certa razão. No Allianz Parque, a última derrota alviverde para o Corinthians foi em 2019, quando o alvinegro venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, com gol de Danilo Avelar. O Verdão está invicto há sete jogos contra o Corinthians (duas vitórias no Allianz Parque, uma vitória e um empate na Arena Barueri e uma vitória e dois empates na Neo Química Arena).

Outro ponto que o torcedor alviverde pode se apegar é a força do Palmeiras no Allianz Parque nesta temporada. O time de Abel Ferreira, afinal, faz o seu melhor ano dentro da arena, com incríveis 88,89% de aproveitamento, com 10 triunfos e dois empates em 12 jogos.

O duelo desta noite fecha, aliás, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na quarta colocação, com 23 pontos. Enquanto isso, o Timão é o penúltimo colocado, com nove pontos.

