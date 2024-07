Palmeiras vence o Corinthians e afunda o rival

Nesta quarta-feira (1º), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão saíram através Fabinho e Vitor Reis, ambos no segundo tempo. O placar levou o Alviverde aos 26 pontos, na vice-liderança. Já o Timão fica na penúltima colocação, com nove pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Palmeiras mede forças contra o Grêmio, em Caxias do Sul. Enquanto isso, o Corinthians encara o Vitória, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo fraco

O Palmeiras até iniciou o jogo em cima, mas o Corinthians esfriou. Em cobrança de tiro de meta, falta ou lateral, o time de António Oliveira não se preocupava em repor e a bola quase não rolava. Quando resolveu jogar, o Timão apostou em Wesley, que na velocidade e esperteza, ganhou a bola de Marcos Rocha, invadiu a grande área e só não marcou o gol graças a defesa de Weverton. Nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu achar alguns espaços e assustou em chute de Flaco Lopez. Bem colocado, Matheus Donelli se esticou e salvou.

Segundo tempo e gols do Palmeiras

Na etapa final, o Palmeiras fez uma pressão e deu certo. Logo aos 6 minutos, Veiga bateu falta, Fabinho desviou de cabeça sem querer e a bola morreu no fundo da rede. Cinco minutos depois, Veiga bateu escanteio e Vitor Reis subiu para ampliar a favor dos mandantes.

Com o placar a seu favor, o Verdão perdeu a cabeça. Estêvão resolveu provocar os corintianos e Garro tirou satisfação. Raphael Veiga agrediu o argentino pelas costas e uma confusão foi iniciada. Quando os ânimos foram acalmados, o camisa 23 do Palmeiras foi expulso e o deixou o time com um a menos.

Nem mesmo a superioridade numérica ajudou o Corinthians a criar. António Oliveira promoveu as entradas de Igor Coronado, Pedro Raul e Pedro Henrique, mas mesmo assim, a equipe não assustou o goleiro Weverton. Sem sustos, o Palmeiras segurou o placar e comemorou com o seu torcedor.

PALMEIRAS 2 X 0 CORINTHIANS

13ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 01/7/2024 (segunda-feira)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Naves e Piquerez, Fabinho (Garcia, aos 41/2ºT), Zé Rafael (Jhon Jhon, aos 45/2ºT), Gabriel Menino (Vanderlan, aos 34/2ºT) e Raphael Veiga; Estêvão (Mayke, aos 34/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho, aos 31/2ºT), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu, aos 31/2ºT); Ranieli (Igor Coronado, aos 21/2ºT), Breno Bidon e Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Henrique, aos 21/2ºT), Wesley (Pedro Raul, aos 27/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Gols: Fabinho 6’/2°T (1-0); Vitor Reis 11’/2ºT

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) Rafael da Silva Alves (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Fabinho, (PAL) Ranieli, Garro, Bidon, Gustavo Henrique (COR)

Cartão vermelho: Raphael Veiga (PAL)

